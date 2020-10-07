Usta gazeteci Uğur Dündar’a 50. yıl ödülü

Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu 5 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 15.00'te TGC'de toplandı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Seçici Kurul'da bu yıl gazeteci-yazar, TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen, TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen, Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, TGC Balotaj Kurulu Üyesi Azize Şenbülbül, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Gazeteci-Yazar, TGC önceki Başkanı Orhan Erinç, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve TGC Başkanı Turgay Olcayto yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Turgay Olcayto, yazmanlığa Arif Esen seçildi. Orhan Erinç ile Altan Öymen toplantıya katılamadığından oylarını yazılı olarak gönderdiler.

USTA GAZETECİ UĞUR DÜNDAR’A ÖDÜL

Oylama sonunda yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan Nevin Akkaya, Engin Aktel, Alev Anakök, Müveddet Anter, Selahattin Duman, Uğur Dündar, Zafer Nuri Eraslan, Faik Kaptan, Fahri Kaytaz, Erkan Özmen, Olay Tan, Tufan Türenç, Yalvaç Ural, Yavuz Yücetürk, Faruk Zabcı Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldüler.

ÖDÜLLERİN TARİHÇESİ

“Şeyhül Muharririn” unvanını taşıyan, 50 yıldan fazla aktif gazetecilik yapan Burhan Felek’in anısına konan ödüller 1983 yılında oluşturuldu. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için 70 yaşından gün alan adayların 50 yılı aşkın süreyle basına hizmet vermiş ve bu hizmetlerini sürdürüyor olmaları şartı aranıyor.

BURHAN FELEK KİMDİR?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul’da doğdu ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim’in Donanma Dergisi’nde başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi’nin “Don Camillo” dizisini Türkçe’ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi’nin Onursal Hukuk Doktorluğunu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949-1952 ve 1959-1982 yılları arasında iki kez üstlendi.