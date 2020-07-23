Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Burhan Üstün seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yeni başkanı belirlemek için toplandı. Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 12 oyla başkanlığa seçildi.

BURHAN ÜSTÜN KİMDİR?

Burhan Üstün, 10 Ocak 1956 tarihinde Polatlı'da doğdu. Ankara Keçiören Lisesini bitiren Üstün, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Eceabat'ta yedek subay olarak yaptı. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Burhan Üstün, sırasıyla Sivas, Kozan, Çıldır, Oğuzeli, Pazarcık, Taşköprü, Sincan ve Ankara hakimliği görevlerinde bulundu.

16 Mart 2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Üstün, 14. Hukuk Dairesinde görev yapmaktayken 30 Mart 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10 Nisan 2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen Üstün’ün 14 Nisan 2019 tarihinde bu görevi sona ererken, üye olarak görevine devam etti.