Uzun kuyruklar dikkat çekmişti! Peş peşe karantina kararları

Corona virüsü salgını dolayısıyla 16 Mart 2020’den itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar ertelenmişti. Adliyeler 15 Haziran’da açıldı, yüzlerce kişilik kuyruklar oluştu.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir memurun Covid-19 testi perşembe günü pozitif çıkması üzerine mahkemenin iki hakimi ve tüm kalem personeli aynı gün idari izne çıkarıldı.

KAPIYA KİLİT VURULDU

Bir gün sonra İstanbul 18. İcra Müdür Yardımcısının Covid-19 testi pozitif çıktı. İcra müdürlüğünün girişindeki bankoya, “Bu dairede Korona virüs tespit edilmiş olması nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” yazısı asıldı. Çalışanlar idari izne çıkartılarak evlerinde karantinaya alındı. Müdürlükte dezenfekte işlemi yapıldı.

KUYRUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

SÖZCÜ, 16 Haziran’da icra dairelerindeki yoğunluğa dikkat çekmişti. Corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan borca itiraz süreleri için icra müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk için uyarıda bulunmuştu.

7 günlük borca itiraz sürelerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, icra müdürlüklerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

ÖNLEMLERE RAĞMEN

COVİD-19 tedbirleri kapsamında açılan icra müdürlüklerinde 4 metrekarede bir kişi bulunma zorunluluğundan dolayı vatandaşlar icra dairelerine tek tek alınıyordu.

Vatandaş ve avukatlar, numaratörlerden sıra alıyordu. İcra müdürlüklerinin girişine konulan bankolarda 2 memur yönlendirme yapıyordu. Yoğunluğun azaltılması için kısmi işlemler (borca itiraz, mal beyanı, maaş haczi vb.) icra ön bürolarından yapılıyordu.

İcra dosyasını incelemek isteyenlere ise dosyasının hazır edilmesi için belli bir saat verilerek tekrar gelmesi isteniyordu.

Ancak tüm bu önlemlere rağmen, icra dairelerin bulunduğu koridorlardaki yoğunluk ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması icra müdürlüğünün geçici olarak kapanmasına neden oldu.

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