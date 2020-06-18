İstanbul Adalet Sarayı’nda bir mahkeme karantinaya alındı

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Tüketici Mahkemesi bir kalem memurunun corona virüsü olmasının ardından karantinaya alındı. 6. Tüketici Mahkemesi'nde çalışan ve erkek olduğu öğrenilen memurda corona virüsü tespit edilmesinin ardından mahkemenin iki hakimi ve kalem personelleri 14 gün karantinada kalmaları için tedbiren izne çıkartıldı.

KAPIYA YAZI ASILDI

Mahkemenin karantinaya alınmasının sonrasında mahkeme dezenfekte edilirken duruşma salonunun kapısına, “Covid-19 salgını nedeni ile mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır” yazılı kağıt asıldı.

2 GÜN ÖNCE AÇILDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dolayısıyla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar ertelenmişti. Adliyeler 2 gün önce açılmıştı. (İHA)