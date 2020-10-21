Valilik binasında biber gazı paniği, personel itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Düzce İstanbul Caddesi'nde bulunan Valilik kampüsü 2. katında koruma polisin belindeki biber gazı yere düşerek patladı. Patlamanın ardından dumanların yayıldığı valilik binasında gazdan etkilenen personel durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Büyük panik yaşanan valilik binasına itfaiye, AFAD, UMKE, Düzce Arama Kurtarma, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlama nedeni ile bir personel baygınlık geçirirken, bir çok kişi ise biber gazından etkilendi.

İTFAYE MERDİVENLE TAHLİYE ETTİ

Gaz nedeniyle valilik binasına girişleri durdurulurken, içerde kalan personel ise merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliye edildi. Binaya dolan gazın çıkartılması için hem AFAD hem de Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada gazın kampus içinde yayılmasına neden olan personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Saat 13.00 sıralarında Valilik Binası girişindeki polis koruma noktasında görevli polis üzerinde bulunan biber gazı personelin dikkatsizliğinden dolayı gazın açığa çıkması sonucu, binayı yoğun bir duman kaplamış anında binada can güvenliği açısından görevli tüm personelin tahliyesi sağlanmış olup, personel hakkında soruşturma başlatılmıştır.

* Yaşanan olayla ilgili bina içerisinde ve çevresinde bulunan hiçbir vatandaşımızda ciddi bir sağlık sorunu olmamıştır.