Valilik felaketlere karşı kurban kestirdi

Valilik, ‘felaketlere engel olsun' diye tören eşliğinde kurban kestirdi. Törene, valinin yanısıra başsavcı, alay komutanı gibi üst düzey il protokolü katıldı. Valilik, bu etkinliği “Doğal Afet ile Kazalar Sebebiyle Valiliğimizce Kurban Kestirildi” başlığıyla paylaştı. Valilik, konuyla ilgili yaptığı açıklama şunları belirtti: “Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de Valiliğimiz tarafından, son günlerde ülke genelinde meydana gelen deprem, çığ düşmesi ve uçak kazası gibi olumsuzluklara karşı kurban kestirildi. Felaketlerin tekrar yaşanmaması, güvenlik güçlerimizin ve halkımızın her türlü kaza ve beladan korunması için kurban kesildi.”

KURBAN PROTOKOLÜ

Programa, Vali Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı J. Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin katıldı.