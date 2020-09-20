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Valilik kararına rağmen toplu taşımada ‘pes’ dedirten görüntüler

Konya Valiliği'nin otobüslerde yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu alınabileceğini duyurmasına rağmen vatandaşlar balık istifi yolculuk yapıyor. Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici "Otobüslerdeki yoğunluk corona virüse davetiye çıkarıyor" diye tepki gösterdi. AKP'li belediye ise "Tramvay seferleri yapılmadı. Otobüsteki yoğunluk anlık yaşanan bir olaydır" açıklamasında bulundu.

Müslüm EVCİ / Konya
12:54 -
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Konya Valiliği corona virüsü ile mücadele kapsamında kentte toplu taşımada kullanılan; tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ayakta yolcu taşınabileceğini değerlendirerek, güvenli mesafe kurallarına uymak ve maske kullanmak koşuluyla, tramvay, körüklü ve solo otobüslerde ruhsatlarında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu alınabileceğini duyurmuştu.

(FOTO: SÖZCÜ)

GÖRÜNTÜLER SALGINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Valiliğin kararına uyulmadığını belirten Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, şunları söyledi: Dün akşam saatlerinde Otogar- Kampüs hattındaki 10 numaralı otobüste vatandaşlar adeta balık istifi yolculuk yaptı. Konya olarak Türkiye’de corona virüsü vaka sayılarında kritik illerden birisi olmamıza rağmen, toplu ulaşımdaki yoğunluk salgına davetiye çıkarıyor. Burada yerel yöneticiler tarafından alınan tedbirler de yetersiz. Her fırsatta vatandaşa sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları hakkında uyarılar yapılıyor ama vatandaşın bu kurallara uymasına ilişkin yeterli kolaylık sağlanmıyor.

TRAMVAY SEFERLERİMİZ YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Konuya ilişkin AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından SÖZCÜ’ye yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 19 Eylül Cumartesi günü Selçuk Üniversitesi Tramvay Hattı'nda bakım yapılacağı için sabah saat 09.30’dan itibaren Otogar-Kampüs arasında tramvay seferlerinin yapılmayacağı vatandaşlarımıza duyurulmuştu. Otobüsteki yoğunluk anlık yaşanan bir olaydır. Tramvay seferlerimiz bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden hizmet vermeye başladı.

AKP Balık Corona Cumartesi Konya Selçuk Üniversitesi Sözcü Türkiye
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