Van’da gri listede yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma komando birlikleri ile 29 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin terörden arananlar listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Van eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren “Welat Malazgirt” kod adlı Fırat Göre, “Azat” kod adlı Tahsin Genez ve “Kendal” kod adlı İlyas Duran olduğu tespit edildi.

KANLI SALDIRILARIN FAİLLERİ



Ölü olarak ele geçirilen teröristler birçok kanlı saldırının faili çıktı:

* 2017 yılı Ağustos ayında Van’da Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığına yapılan saldırı.

* 12 Haziran 2017 tarihinde Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesi.

* 3 Temmuz 2017 tarihinde Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkiinde Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırı.

* 9 Kasım 2016 tarihinde Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan saldırı sonucu 3 güvenlik korucusunun ve 1 sivilin şehit edilmesi.

* 2016 yılında Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içerisinde 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanması.

* 2016 yılında Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içerisinde bir araca yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit edilmesi.

Teröristlerle birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 6 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. (İHA)