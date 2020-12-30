VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı

Öğrencilere karşılıksız maddi destek sağlayan VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURSU VE KYK BİRLİKTE ALINABİLİR Mİ?

* KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

* Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.