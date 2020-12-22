Virüs dünyada yokken virüs icin borç almışlar

2019 yılı denetim raporlarını açıklayan Sayıştay, AKP'li Gümüşhane Belediyesi'nin borçlanma limitlerini yılın başında aştığını ve ardından 3 kez daha kredi çektiğini tespit etti. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı kapsamında Gümüşhane Belediyesi'nin maksimum 72 milyon 597 bin 963.31 lira borçlanabileceğini, ancak yapılan incelemede yılın başında bu borçlanma limitinin aşıldığı vurgulandı. 3 adet krediyle toplamda 6 milyon 24 bin 726.90 TL daha borçlanmaya gidildiği ve yıl sonu itibarıyla borcun 115 milyon 450 bin 124 TL'ye ulaştığı kaydedildi.

‘MECBUREN BORÇLANDIK'

Raporda belediyenin borçlanma nedenlerini şöyle açıkladığı belirtildi: “Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve ekonomik sıkıntılar, sonrasında meydana gelen COVID-19 salgın hastalığı vb. etkenlerden dolayı azalan vergi gelirlerinin belediyelerin İlbank paylarına da olumsuz yansıdığını ve bu nedenle yatırım yapamama, ihtiyaçları karşılayamama ve hatta personel maaşlarını dahi ödeyememe gibi durumlara karşılık olarak planlı ve temkinli bir şekilde mecburen borçlanma yoluna gidildiği ifade edilmiştir.”

Sayıştay denetçileri raporunda bu gerekçeye karşı “Belediye tarafından borçlanmaya neden olarak gösterilen gerekçelerin bulgumuzun ele aldığı 2019 yılı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki COVID-19 salgın hastalığı 2020 Mart'tan itibaren ülkenizde görülmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.