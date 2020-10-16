Virüs Eskişehir Vergi Dairesi’ne sıçradı: 40 kişinin testi pozitif, bazı birimler kapatıldı

Eskişehir Vergi Dairesi çalışanlarına yapılan testlerde; 40 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Olayın ardından Gelir Vergisi Şube Müdürlüğü, Merkez Şube ve Motorlu Taşıtlar ve Veraset Müdürlüğü tedbir amaçlı hizmete kapatıldı. Türk Büro-Sen Eskişehir Şube Başkanı Alp Arslan, Vergi Dairesi'nde gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, Pazartesi günü yapılan testler sonrasında 40 kişinin testinin pozitif çıktığını söyledi.

ESNEK ÇALIŞMAYA GEÇİLMEDİ

Arslan, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle kuruma esnek çalışmaya geçilmesi için yazı yazdıklarını belirterek şunları kaydetti:

* 26 Ağustos'ta bir genelge yayınlandı dönüşümlü mesaiyle ilgili. Vergi Dairesi 14 Eylül itibariyle bu uygulamayı kaldırdı. Biz Türk Büro-Sen olarak 22 Eylül'de yazı yazdık. Eskişehir'de salgının arttığını belirterek, 550-600 kişinin çalıştığı kurumda dönüşümlü olarak mesaiye devam edilmesini istedik.

* Çünkü temizlik, dezenfektan ve maske konusunda sıkıntılar yaşandı. Kurumdan bize ‘Gerekli görürsek uygulamaya başlarız' şeklinde cevap verildi. Pazartesi günü yapılan testlerde de 40 kişinin sonucu pozitif çıktı.

75 KİŞİYE TEST YAPILDI 40'I POZİTİF

Pazartesi günü kurumda 75 kişiye test yapıldığını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Pazartesi günü salgın, Eskişehir Vergi Dairesinde patladı. 75 kişiye test yapıldı ve 40 kişi pozitif çıktı. 40 kişiden 2'sinin durumu ise ağır. Semptom gösteren arkadaşlar var. Onların da evlerinde tedavilerine başlandı.

Çay ocağında ve temizlik personelinin de testi pozitif çıktı ki bu arkadaşlar tüm kurumu gezen arkadaşlarımız. Yemekhanede de çıktı ve bugün itibariyle yemekhane de kapatıldı.

Kurumda çalışan herkese test uygulanmadı. 600 kişinin çalıştığı bir kurumda ilk etapta 75 kişiye test yapıldı ve 40 kişide virüs çıktı. Başka kimseye yapılmadı. Düşünün tuvalet temizliği bile yeterince yapılmadı.

Gelir Vergisi Şube Müdürlüğü, Merkez Şube, Motorlu taşıtlar ve veraset Müdürlüğü tedbir amaçlı kapatıldı. İdari Mali İşler Grup Müdürlüğü ateş ölçmede, maske dağıtmada ve dezenfektan konusunda lakayt davrandılar.

KURUMDA TABİP BİLE YOK

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Arslan şunları söyledi:

* Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalılar. Çok acil ve önemli bir işleri olmadıkları sürece Vergi Dairesine gelmesinler.

Vergi Dairesine gitmek yerine internet ortamında İnteraktif Vergi Dairesi linkini kullanarak işlemlerini internetten halletsinler.

Biz Türk Büro-Sen olarak yetkililerden durumu ele alıp önce çalışan sağlığını sağlayacak ortamın oluşturulmasını ve tüm personele test yapılmasını talep etmekteyiz. Şu an 600 kişinin çalıştığı bir kurumda tabip bile bulunmuyor.