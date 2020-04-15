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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’da bağlantı sorunu yaşanıyor…

“WhatsApp çöktü mü?” milyonlarca kullanıcı bu sorunun cevabını araştırıyor. Mesajların gönderilen kişilere ulaşmadığı iPhone ve Android telefon kullanıcıları şu anda bağlantı sorunu yaşıyor. Peki Whatsapp çöktü mü?

15:11 -
Haberler Gündem
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’da bağlantı sorunu yaşanıyor…

Dünyanın en çok popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kullanıcılar sorun yaşıyor. iPhone ve Android telefon kullanıcıları şu anda WhatsApp'tan iletiler gönderip alamıyor. Kullanıcılar son dakikalarda sıklıkla ‘Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor’ sorunu yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor.

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WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

ABD Android iPhone Messenger Nokia uygulama WhatsApp Wi-Fi Windows Yahoo
Son güncelleme: 15:18 15.04.2020
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