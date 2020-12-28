Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yangına uykuda yakalandı, hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncellenme: 20:53, 28/12/2020
Haberler Gündem
Yangına uykuda yakalandı, hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 0116 Sokaktaki 2 katlı evin ikinci katında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Evden çıkan dumanı fark eden komşular, evin damında oturan ve hasta olan Şükran Beyazpirinç (60) adlı kadını kurtardılar.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte yaptıkları kontrolde içerde kalan 63 yaşındaki Şevket Beyazpirinç isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinin ölümü duyan Şükran Beyazpirinç gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

İlginizi ÇekebilirYangında can pazarı! Sokağa döküldülerYangında can pazarı! Sokağa döküldüler
Mersin Sağlık yangın