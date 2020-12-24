Yargıtay’ın bozduğu darbe girişimi davasında karar

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonları karşısında görülen davaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, duruşmada beraatlerini istedi.

Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Cemil Esen’in “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna yardım” suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklardan eski üsteğmen Uğur Can Bekhan’ın da “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna yardım” suçundan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme, aynı suçtan eski Astsubay Sinan Torunoğlu’nun da 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet bu 3 sanığın kaçma şüphelerinin olduğuna kanaat getirerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

21 SANIK CEZA VERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti eski uzman çavuş olan 21 sanığın da aynı suçtan ayrı ayrı 12 yıl 6’şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme bu sanıkların yaklaşık 4 buçuk yıldır tutuklu olduklarını ve dosyanın ikinci kez temyiz sürecini dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.

Yargıtay, Sabiha Gökçen Havalimanı İşgal Girişimi Davasında “Anayasal düzeni ihlal” suçundan 24 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması kararını bozmuş ve “yardım eden” sıfatıyla bu sanıkların yeniden yargılanması gerektiğini değerlendirmişti. DHA