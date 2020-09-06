Yasağa rağmen 1500 kişilik düğün yapan AKP’li vekile Deva Partisi’nden tepki

Sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili paylaşım yapan DEVA Partisi, “Koronavirüs salgınında yeniden artışın yaşandığı bu dönemde toplu alanlardaki etkinliklere getirilen kurallar kimseye ayrım yapılmadan uygulanmalıdır” mesajını aktardı.

Deva Partisi’nin açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: Kimsenin virüs bana bulaşmaz deme lüksü yoktur. Herkes sadece kendisinden değil çevresinden de sorumlu olduğunu unutmamalıdır.”

NE OLMUŞTU?

4 Eylül 2020 itibarıyla düğünlerle ilgili pek çok yasak uygulamaya girdi. Yasaklara göre; köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Çiftler sadece bir saatle sınırlı olmak üzere nikah yapabilecek.

Ancak bu yasak AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman için geçerli olmadı. Yaman, Dilovası’nda yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde oğlu Hüseyin Yaman için bin 500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenledi.

Düğün organizasyonu için belediye personeli seferber edildi. Düğünden saatler önce bölgeye giden belediye temizlik işçileri sokakları süpürdü, kaldırım kenarlarını boyadı ve yolları yıkadı.

Yasakların delindiği düğünde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yer aldı. Genç çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.