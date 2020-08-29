Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

“Yaşamak için güzel bir akşam” dedi, kazada hayatını kaybetti

İzmir Karşıyaka'da motosikletiyle minibüse çarpan 35 yaşındaki Cemal Ünlü hayatını kaybetti. Ünlü'nün kazadan önce sosyal medya hesabından 'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

09:15 -
Haberler Gündem

Motosikletiyle Caher Dudayev Bulvarı Tramvay Durağı mevkiinde ilerleyen Cemal Ünlü, iddiaya göre dönüş yapan M.T. yönetimindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Ünlü ile arkasında oturan ve kimliği öğrenilemeyen arkadaşı yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemal Ünlü’nün hayatını kaybettiği, arkadaşının ise ağır yaralandığı belirlendi.

Ünlü’nün arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü’nün cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Cemal Ünlü’nün sosyal medyadaki bir paylaşımı ise dikkat çekti. Kazadan saatler önce motosikleti ile bir fotoğrafını paylaşan Ünlü’nün fotoğrafa “Yaşamak için güzel bir akşam” şeklinde not düştü.

Son güncelleme: 09:17 29.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more