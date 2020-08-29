“Yaşamak için güzel bir akşam” dedi, kazada hayatını kaybetti

Motosikletiyle Caher Dudayev Bulvarı Tramvay Durağı mevkiinde ilerleyen Cemal Ünlü, iddiaya göre dönüş yapan M.T. yönetimindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Ünlü ile arkasında oturan ve kimliği öğrenilemeyen arkadaşı yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemal Ünlü’nün hayatını kaybettiği, arkadaşının ise ağır yaralandığı belirlendi.

Ünlü’nün arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü’nün cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Cemal Ünlü’nün sosyal medyadaki bir paylaşımı ise dikkat çekti. Kazadan saatler önce motosikleti ile bir fotoğrafını paylaşan Ünlü’nün fotoğrafa “Yaşamak için güzel bir akşam” şeklinde not düştü.