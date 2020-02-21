Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Masterchef’le ünlendi, Survivor’la yeniden gündemde…

Survivor yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri de Yasin Obuz oldu. Gönüllüler ekibinde yer alan Yasin Obuz Masterchef programındaki davranışlarıyla dikkat çekmişti. Peki Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında? İşte yarışmacının hayatı…

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.