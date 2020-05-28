Yavru domuzu boğazından kelepçeleyip bıraktılar

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük mahallesinde yol kenarında annesi ile birlikte beslenen yavru domuzun boğazına geçirilen ve sıkılan plastik kelepçeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olayı gören 22 yaşındaki çiftçi Fırat Bozdağ aracını durdurup arkadaşı ile birlikte yakaladığı yavru domuzun boğazındaki plastik kelepçeyi çıkardı.

AÇLIKTAN ÖLECEKTİ

O anları videoya alan Fırat Bozdağ yaşananları şu sözlerle anlattı:

* Akşam saatleriydi Milas'a dönüyorduk, yol kenarına inen domuzların arasında bulunan bir yavrunun boynunda tasma gibi bir şeyin parladığını gördük.

* Yakından bakınca bunun kilitlenebilen plastik bir kelepçe olduğunu anladık. Domuzu yakalayıp boğazındaki kelepçeyi çıkardık.

* Bunu kim veya kimlerin yaptığını bilmiyoruz ama kelepçe domuzun boğazında kalıp hayvan büyüdükçe büyük sıkıntı olacaktı, belki de bir şey yiyemeyip açlıktan ölecekti.