Yemek zammına karşı protestoya sert müdahale

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri, yemekhanelerinde yapılan düzenlemelere tepki gösterdi.

Üniversite yönetimi 2 Ocak'tan itibaren yemekhanelerde kahvaltı verilmeyeceği duyurulurken, öğrencilerin 3 öğün indirimli yemek hakkı tek öğüne indirildi. Okuldan yapılan duyuruda “Tüm yemekhanelerimizde kahvaltı hizmeti verilmeyecektir” diye belirtilmişti.

Topladıkları dilekçeleri rektörlüğe teslim etmek için kampüse girmek isteyince polis, öğrencilerin üniversiteye girmesine engel oldu. Okul içinde toplanan öğrencilerin de dışarı çıkmasına izin vermeyen polis, öğrencilere karşı sert müdahalede bulundu. Öğrenciler polisin engellemesinin ardından İletişim Fakültesi önünde bir forum toplandı.

ÖĞRENCİNİN BOYUNU AŞAN ÜCRET

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyeleri ve öğrenciler, Beyazıt Merkez Kampüsü’nde bir araya gelerek tarihi kapı önüne yürüdü. Konsey Başkanı Emir Alp Turgut, burada yaptığı açıklamada, yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Bu durumun tüm öğrencileri olumsuz etkilediğini ifade eden Turgut, mağduriyetin giderilmesini istediklerini söyledi. Basın açıklamasının ardından dışarıda ve içeride bulunan öğrenciler dilekçe vermek için kampüs alanına yöneldi. Bu sırada dışarıdaki öğrenciler, özel güvenlik görevlilerince tarihi kapının kapatılmasıyla içeri giremedi. Öğrenciler,okula alınmaları yönünde slogan atarak, kapının üstünden içeri girmeye çalıştı. Polis ekipleri, yaşanan olaya müdahale ederek öğrencileri kapı önünden uzaklaştırdı.

ONLAR BUGÜNÜMÜZ VE GELECEĞİMİZ!

Eğitim Sen Eş Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İÜ öğrencilerine destek verdi. Aydoğan, “Kamusal eğitim hakları, yemek hakları için mücadele eden #MüşteriDeğilÖğrenciyiz diyen, #İÜYemeğimeDokunma sesini yükselten gençlere saldırılıyor. Onlar bugünümüz, geleceğimiz! Öğrencilerimize hayalleri kadar büyük bir gelecek bırakma mücadelesidir, mücadelemiz! Öğrencime dokunma!” ifadelerini kullandı. (AA/DHA)