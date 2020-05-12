Yemen’de mahsur kalan Türk şoförlere silah çektiler!

Suudi Arabistan’daki turizm şirketlerinde Suudi Arabistan ile Yemen arasında otobüsle yolcu taşımacılığı yapan Hataylı 54 otobüs şoförü, Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki tampon bölgede corona virüsü nedeniyle sınır kapıları kapatıldığı için 16 Mart'tan bu yana mahsur kalmıştı.

Seslerinin Sözcü tarafından duyurulmasının ardından yetkililer tarafından Arabistan’a geçiş süreci başlatılan şoförlerin, Yemen gümrüğünden çıkışlarına izin verilmediği öğrenildi.

“BİZE SİLAH ÇEKTİLER”

Mahsur kalan şoförlerden Mahir Esmeroğlu, şöyle konuştu:

* 12 Mayıs sabahında bize Arabistan’a geçebileceğimiz söylendi. Yemen gümrüğüne geldik. Çıkışımız olmadan pasaportlarımızı vermeyeceklerini söylediler.

* Bizden, Arabistan’da yaşayıp Yemen’e geçmek isteyen ancak tampon bölgede kalan 300 Yemenliyi para karşılığında Yemen’e taşımamız istendi.

* Bu isteği araçlar bizim olmadığı için kabul etmedik. Bize ”300 sivili taşımazsanız sizin Arabistan’a geçişlerinize izin vermeyeceğiz” dendi. Bizi tehdit edip, silah çektiler.

Yemenli yetkililerin silah çekerek arbede çıkardıklarını söyleyen şoförler, olay anını da cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bununla ilgili bir cep telefonu videosu da ulaştıran şoförler, yetkililerin devreye girmesini istiyor.