Yılbaşı öncesi sahte alkol uyarısı

Kaçak ve sahte alkol ürünlerinin neden olduğu ölüm olaylarının sayısında artış gözlenirken Denizli'de Emniyet Müdürlüğü bu alanda yaptığı çalışmaların verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2020 yılı boyunca kaçak ve sahte alkole yönelik 45 önemli operasyon gerçekleştirdiği kaydedildi.

100 KİŞİ YAKALANDI

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada sahte alkol üretim ve dağıtımının yapılması suretiyle haksız rekabet oluşturan, halk sağlığına yönelik tehdit oluşturan ve vergi kaybına neden olan 100 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada adli makamların 4 kişiyi tutukladığı bilgisine de yer verildi. Polis operasyonlar kapsamında toplam 22 bin 800 litre kaçak alkol, bin 302 adet şişelenmiş durumda alkol, 5 bin 400 adet alkol üretim malzemesi ve kaçak alkol yapımında kullanılan 500 litre etil alkol ele geçirdiğini duyurdu.

YILBAŞI ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT

Denizli polisi yılbaşı öncesi alkol alacakları da uyarmayı ihmal etmedi. Açıklamada sahte alkol nedeniyle çok sayıda ölüm olayının gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

* Yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşlarımızın alkollü içki satış izni ve yetkisi bulunmayan şahıs ve işyerlerinden kaçak alkollü içki almamaları, alkollü içki alımı esnasında şişe üzerinde orijinal bandrolünün bulunmasına dikkat etmeleri, şişesi yıpranmış daha önceden kullanıldığı belli olan ve dolum olarak tabir edilen tezgâh altı yerlerde üretildiği anlaşılan alkollü içkileri satın almamaları ve bu içkileri tüketmemeleri vatandaşlarımızın sağlığı için önem arz etmektedir.

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