Yılmaz Özdil’den ‘buzdolabı’ tepkisi: Cumhurbaşkanı adayım…

Ayasofya’da kıldığı cuma namazı sonrası Erdoğan’a piyasadaki hareketlilik soruldu. Erdoğan Türkiye ekonomisini buzdolabı örneği ile anlatırken, “Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019’da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı” diye konuştu.

ÖZDİL’DEN BUZDOLABI TEPKİSİ

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin yaptığı buzdolabı açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdil, “Cumhurbaşkanı adayım… Buzdolabı satışı refah göstergesiyse, Arçelik'in robotu Çelik'i cumhurbaşkanı yapalım…” ifadesini kullandı.

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