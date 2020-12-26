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Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86 olan kente ambulans takviyesi

Bu ayın başlarında yüzde 125 oranında vaka sayılarının arttığı, yoğun bakım oranlarındaki doluluğun hala devam ettiği Hatay'a ambulans takviyesi yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 35 ambulans Hatay'a giriş yaptı.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 23:31, 26/12/2020
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını duyurdu. Konvoy halinde şehre giriş yapan ambulansların görüntüsünü paylaşan Doğan, “Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin” dedi.

10 AMBULANS DAHA GELECEK

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, “35 Ambulans bugün şehrimize geldi. 10 ambulans ise Ocak ayında teslim edilecek. Hatay'ımıza Hayırlı uğurlu olsun” diyerek Bakan Koca’ya teşekkürlerini iletti.

Hatay’da bu ayın başında vaka sayılarının yüzde 125 oranında artması, yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80’lere ulaşması tedbirleri sıklaştırmıştı. Sağlık Bakanlığı, Hatay’da doktor ve sağlık personeli, filyayson ekibi, yoğun bakım kapasitesi, test ve laboratuvar sayısında artışa gitme kararı almıştı.

VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR, YOĞUN BAKIMLAR DOLU

Sokağa çıkma yasaklarının uygulamasıyla geçtiğimiz haftalarda Hatay’da vaka sayısında yüzde 40 düşüş gerçekleşti. Dün akşam Hatay ilinin sağlık yöneticileriyle görüşen Bakan Koca, hastanelerde yatak doluluk oranının yüzde 54’e düştüğünü ancak yoğun bakım doluluk oranının yüzde 86’da seyrettiğini duyurdu.

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Yayınlanma Tarihi:23:12,