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Yolcu uçağı pistten çıktı, yolcular büyük panik yaşadı

Marmara'da iki gündür etkili olan fırtına özellikle İstanbul'daki hava trafiğini de etkiledi. İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edildi. İniş ve kalkışlarda ciddi rötarlar yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bir yolcu uçağı pistten çıktı. Kaza sonrası uçak içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Öte yandan birçok uçuş iptal edilmek zorunda kaldı.

10:11 -
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Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistte tutunamadı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul'da uçağın yolcuları acil çıkış kapılarından tahliye edildi.

Olay esnasında yolcular büyük panik yaşadı.

UÇUŞLARA ARA VERİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 11.20’ye kadar uçuşlara ara verildi. THY yönetimi ise Sabiha Gökçen’de 15.00’a kadar uçuşlara ara verildiğini duyurdu.

KAZADAN SONRA HAVA TRAFİĞİ YAŞANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kaza sonrası diğer uçakların inişinde de aksamalar yaşandı. Birçok uçak pisti pas geçerek hava tur attı. Bazıları ise çevre havalimanlarına yönlendirildi.

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Son güncelleme: 10:12 07.01.2020
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