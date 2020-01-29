YTÜ’den pedofili evlilikleri savunan profesöre inceleme

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, Elazığ depreminin ardından Twitter’dan attığı mesajda depremin oluş nedenini çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlamıştı.

Paylaşımında, “Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” ifadelerini kullanan Gencer, tepkiler üzerine mesajını sildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin açıklamasında Bedri Gencer’in mesajına ilişkin “haddini aşan” ve “kabul edilmesi mümkün olmayan” denilerek inceleme başlatılacağı şöyle duyuruldu:

*Elazığ’daki depremin ardından afetleri ‘zinanın yasal olmasına' ve pedofilinin yasaklanmasına bağlayan Profesör Gencer hakkında inceleme başlatılmıştır.

İşte açıklamanın tam metni: