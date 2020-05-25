Yunan askerleri ölüme terk etmişti! Böyle kurtarıldılar

Sahil Güvenliğin ‘Alo 186’ ihbar hattına, saat 10.00 sıralarında Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Sahil Güvenlik botu, can sallarındaki 34’ü Afganistan, 18’i Kongo, 6’sı Gine, 2’si Pakistan ve 12’si değişik Afrika ülkelerinden toplam 72 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı’na getirilip, yiyecek, içecek ve çeşitli insani yardımlar yapıldı. Göçmenler ardından da sağlık kontrolünden geçirildi.

DENİZE BIRAKILDIKLARINI SÖYLEDİLER

Düzensiz göçmenler, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan Yunan Sahil Güvenliği tarafından toplandıklarını, ardından da sallara bindirilerek Türk karasularına yakın bölgede denize bırakıldıklarını söyledi. Göçmenlerin, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri belirtildi. DHA

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