Yunanistan’daki 5 Türk ölüm orucuna başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçak yollarla düzensiz göçmen götürdüğü sırada Yunan ekipleri tarafından yakalanan Ozan Deler (33), 5 yıllık cezaevi sürecinin tamamlanmasına rağmen corona virüsü nedeniyle Drama'da bulunan düzensiz göçmen kampında tutulmaya devam ettiklerini söyledi.

ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADILAR

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ulaşarak Türkiye'ye getirilmelerini talep ettiklerini belirten Deler, yardım çağrılarına cevap gelmemesi üzerine kampta bir arada bulunan 5 Türk'ün ortak karar alarak ölüm orucuna başladıklarını açıkladı.

KAMPA YERLEŞTİRİLDİKLERİNİ BELİRTTİ

Deler, yaptığı açıklamada Yunan mahkemesinin 15 Ocak 2020'de tahliye kararı vermesine rağmen cezaevinden 28 Şubat 2020'de çıkarıldığını ve cezaevi sürecinin ardından corona virüsü salgını nedeniyle 1,5 ay boyunca 2 ayrı polis karakolunda tutulduğunu söyledi.

Polis karakolunun ardından Drama'daki düzensiz göçmen kampına yerleştirildiğini belirten Deler, kampta aynı odada beklemeye devam eden 5 Türk'ün yardım taleplerini Dışişleri Bakanlığı'nın duymadığını söyledi. 5 Türk, yardım çağrılarına cevap gelmemesi üzerine bugün ölüm orucuna başladıklarını duyurdular.

“TÜRKİYE BİZİ ALMADIĞI SÜRECE…”

Deler, Drama düzensiz göçmen kampındaki 5 Türk'ün, Türkiye'ye geri dönmek istediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

*Kimse ne zaman Türkiye'ye gideceğimizi bilmiyor. Biz de ölüm orucuna başlamaya karar verdik. Hepimiz zaten 5 yıl cezaevinde yattık. Türkiye'deki ailelerimiz her gün Dışişleri Bakanlığı'nı arıyor. Biz de konsoloslukları arıyoruz. Ama burada mahsur kaldık.

*Maddi durumumuz da iyi değil. Kararımızdan geri dönmeyeceğiz. Kararımızı konsolosluğa da bildirdik ama bize geri dönüş yapmadılar. Bugün de kamptaki Yunan yetkililere ölüm orucuna başladığımızı bildirdik.

“CENAZEMİZİ BURADA BIRAKMASINLAR”

*Türkiye bizi buradan almadığı sürece ölüm orucunu devam ettireceğiz. Ya burada öleceğiz ya da Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletine de soruyoruz; ölürsek cenazemizi alıyorlar mı? Cenazemizi burada bırakmasınlar.

*Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi kurtarıyor, bizi 2 saatlik yoldan almıyorlar. Biz ölüm orucuna başladık. Bundan sonra geri dönüşümüz yok. Bizi corona virüsü öldüremedi ama ölüm orucu öldürecek.