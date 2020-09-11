Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

* İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

* Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

* Okul öncesi eğitimde ilk hafta bir gün 30’ar dakikalık beş etkinlik saati suretiyle uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada iki gün olmak üzere günde 30’ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak.

* Türkçe dersi haftada iki gün üçer ders saati olmak üzere altı ders saati, Matematik haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati, Hayat Bilgisi haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu dersler ile ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul birinci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek.