Adalet Bakanı Gül’den, Yunan güvenlik güçlerine tepki

Türkiye’nin sınır kapılarını açma kararının ardından Yunanistan sınır kapılarına doğru hareket eden göçmenler Yunan polisinin sert müdahalesi ile karşılaşmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘BU DRAMA KİMSE SESSİZ KALMAMALI’

Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik müdahalesini endişe ile takip ettiğini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Dün Suriye’de rejimin katliamlarını görmezden gelenler, bugün de kapılarındaki on binlerin feryadına sessiz kalmakta, adeta düşman hukuku uygulayarak masum insanların yaşam haklarını dahi hiçe saymaktadırlar. Artık mesele hukuki olmanın da ötesinde, insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır. Mültecilerin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarının önündeki engellerin kaldırılması bütün dünyanın ortak meselesidir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE VİCDANLARIN SÖZCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR’

Avrupa ülkelerinin uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Gül, “Geçmişten bugüne dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün dünya mazlumlarına kucak açan Türkiye, insanlığın ve vicdanların sözcüsü olmaya devam edecektir” dedi.