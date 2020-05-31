Hamile eşi için kayısı toplarken düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Arpaçbahşiş Mahallesi’nde yaşayan Hamza Sezer, 7 aylık hamile eşiyle birlikte arkadaşlarını ziyarete gitti. Burada eşi için kayısı toplamak üzere bir deponun gölgeliği üzerine çıkan 32 yaşındaki Sezer dengesini kaybedip düştü.

AĞIR YARALANDI

Eşi Özlem Sezer’in haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Hamza Sezer, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki çocuk babası Sezer, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İHA)