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GALERİ Terk edilmiş tankları görenler şaşırıyor! 70 yıldır oradalar... 17 Mayıs 2020 12:13
1 Erzurum-Ağrı karayolu Nene Hatun Mahallesi kırsalında bulunan dağlarda 1950 yıllarında kullanıldığı tahmin edilen 2 adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor.
2 Mayıs ayında özellikle Erzurum’daki dağlar ve ovalarda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgi gören tanklar çürümeye yüz tutmuş durumda...
3 Birçok parçası askeriye tarafından alınan tankların gövdesi ise adeta arazide sergileniyor. Tankları dağların ortasında gören vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor.
4 Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, şunları söyledi: Bu tankların savaş dönemlerinden ve tatbikatlardan kaldığını tahmin ediyoruz.
5 Bu bölgeler de savaşa karşı her daim sıcak olarak tutulmuş bölgelerdir. Buralarda sürekli tatbikatlar yapıldı.
6 Bu tankların gerekli malzemeleri alınarak burada çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bazen buraya mantar toplamaya gelenler hatıra fotoğrafları çekiyor. Çoğu zaman bunu bilenler de geliyor buraya tankları görmeye.
7 Bunca yıl geçmesine rağmen tankın başlık kısmı halen dönebiliyor. Bunlar 'Tank avcısı' olarak biliniyor. Amerikan malı olan bu tanklar sağlamlıklarıyla meşhur.
8 Ancak tankların yedek parça tedarik edilemediğinden, yürütülememesi sebebiyle dağda terk edildiği düşünülüyor. (İHA)
Son güncelleme 12:13 | 17 Mayıs 2020
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