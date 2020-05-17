GALERİTerk edilmiş tankları görenler şaşırıyor! 70 yıldır oradalar...17 Mayıs 2020 12:13
1Erzurum-Ağrı karayolu Nene Hatun Mahallesi kırsalında bulunan dağlarda 1950 yıllarında kullanıldığı tahmin edilen 2 adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor.
2Mayıs ayında özellikle Erzurum’daki dağlar ve ovalarda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgi gören tanklar çürümeye yüz tutmuş durumda...
3Birçok parçası askeriye tarafından alınan tankların gövdesi ise adeta arazide sergileniyor. Tankları dağların ortasında gören vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor.
4Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, şunları söyledi: Bu tankların savaş dönemlerinden ve tatbikatlardan kaldığını tahmin ediyoruz.
5Bu bölgeler de savaşa karşı her daim sıcak olarak tutulmuş bölgelerdir. Buralarda sürekli tatbikatlar yapıldı.
6Bu tankların gerekli malzemeleri alınarak burada çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bazen buraya mantar toplamaya gelenler hatıra fotoğrafları çekiyor. Çoğu zaman bunu bilenler de geliyor buraya tankları görmeye.
7Bunca yıl geçmesine rağmen tankın başlık kısmı halen dönebiliyor. Bunlar 'Tank avcısı' olarak biliniyor. Amerikan malı olan bu tanklar sağlamlıklarıyla meşhur.
8Ancak tankların yedek parça tedarik edilemediğinden, yürütülememesi sebebiyle dağda terk edildiği düşünülüyor. (İHA)