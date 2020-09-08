100 bin TL’nin altında kalan ilan sayısı azalıyor!

Arabam. com internet sitesinin kendi verileriyle hazırladığı ağustos ayı otomobil 2. el otomobil pazarı detayları yayınlandı. Bu verilere göre en çok dikkat çeken durum kullanılmış otomobil fiyatlarındaki baremin değişmiş olması. İstatistiklere göre 100 bin TL altındaki ilan sayısında azalma olurken, 100 bin TL üzeri fiyata sahip olan ilanlarda da artış gözlemlendi.

Sıfır araç stoklarındaki sıkıntının devam etmesi ve dövizdeki artış sonucu 2.el araç fiyatlarının da artması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki ilanların oranları toplamda %3 düşerken, 100 bin TL üstü fiyata ait sahip ilanların sayısı arttı. Yeni yapılan ÖTV düzenlemesiyle beraber bu fiyat artışının devam edeceği ön görülüyor.

RENAULT LİDER

Temmuz`da en çok ilan verilen marka olan Renault, Ağustos ayında da yine %17 oranıyla liderliğini koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, BMW ve Honda izliyor. Temmuz ayına göre Volkswagen ilan sayısında %1'lik düşük, Fiat ilanlarında ise %1'lik artış dikkat çekiyor.

3 FARKLI MODEL LİDERLİĞİ PAYLAŞTI

İlanlara otomobil modelleri özelinde bakıldığında, Clio, Astra ve Focus en çok ilan verilen modeller. Megane, Passat ve Corolla ise bu üç modeli takip ediyor.

AĞUSTOSTA EN ÇOK 2016, 2015 VE 2012 MODELLER…

Ağustos ayında en fazla ilan verilen araç model yılları %8 oranı ile 2012,2015 ve 2016 oldu. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

YÜKSEK KM’Lİ ARAÇLARA YÜKSEK TALEP!

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. İkinci el araç fiyatlarının artışıyla beraber, yüksek kilometreli araçlara talep daha fazla.