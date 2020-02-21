17 yıl sonra tamamen yenilendi

Alman üreticinin hafif ticar araç ürün gamındaki en önemli modellerinden biri olan Caddy, en yeni hâliyle tanıtıldı. Yeni araç markanın binek otomobil modellerinde kullandığı MQB platformunda üretilen ilk Caddy olma özelliğine sahip.

Yeni Caddy’nin dış tasarımındaki detaylar aracın ticari araç olmasından ziyade bir MPV gibi gözükmesini sağlamış. Led teknolojili aydınlatma grupları, yeni geliştirilen enjeksiyon teknolojisiyle önemli ölçüde azaltılmış TDI motorlar ve 19 farklı sürüş destek sistemiyle yeni Caddy daha güvenli ve heyecan uyandırıcı bir yapıya kavuşmuş.

Düsseldorf'ta düzenlenen dünya prömiyerinde konuşan Volkswagen AG Volkswagen Ticari Araç CEO’su Dr. Thomas Sedran, Yeni Caddy ile amaçlarının işi, yaşamı her zamankinden daha basit, daha pratik ve bireysel ihtiyaçlara uyumlu hale getirmek olduğunu söyledi. Sloganlarını ‘Çalışma, yaşam ve sınırsızlık' olarak ifade eden Sedran, “Yeni Caddy iç mekan ve yükleme alanlarındaki önemli artış, ayrıntılardaki mutlak mükemmellik, yeni teknolojiler ve yeni tasarım dinamiği ile ileriye doğru büyük bir sıçrama yapıyor” diye konuştu.

YENİ PLATFORMLA GELEN YENİ DONANIM ÖZELLİKLERİ

MQB platformuna geçiş, Yeni Caddy’i daha dinamik ve daha teknolojik bir hâle getirmiş. Elektrikli açılıp kapanabilen sürgülü kapılar ve bagaj kapağı, hem birinci hem ikinci koltuk sırası üstünde uzanan, 1.4 m2 genişliğinde bir cam alana sahip olan panoramik sunroof, 18 inç alaşımlı jantlar, üst versiyonlarda standart olarak sunulan yeni LED farlar ve LED arka stop lambaları, ilk kez sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ve dijital ön konsol bu geliştirmelerden öne çıkanlar.

Aracın iç mekanı da dışı gibi tamamen yep yeni. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy'de, donanım seviyesine bağlı olarak 6,5 ile 10 inç boyutlarında iki farklı multimedya sistemi sunuluyor.

YENİ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Caddy'de sunulan 19 sürüş destek sisteminin altısı tamamen Yeni Caddy için geliştirilmiş. Bunlar arasında, ilk kez bir Volkswagen Ticari Araç modelinde sunulan ve tüm hız aralıklarında destekli sürüşü kolaylaştıran Travel Assist bulunuyor. Ayrıca Yeni Caddy’de, Crafter’dan tanıdığımız ve araç römork ile kullanılırken geri manevrayı büyük ölçüde kolaylaştıran Trailer Assist de bulunuyor. Traffic Light Assist ve Side Assist Yeni Caddy'de sunulan diğer ayrıştırıcı sürüş destek sistemleri.

HANGİ MOTORLAR VAR?

Yeni Caddy'de sunulan dört silindirli motor da tamamen yenilenmiş ve Euro 6 emisyon standartlarını sağlar hale getirilmiş durumda. Yeni Caddy'de 75 PS ve 122 PS güç sunan 2.0 litrelik dizel bir TDI motor kullanılmakta olup, ayrıca 116 PS güç üreten benzinli TSI ve doğal gazla çalışan TGI motor versiyonları da sunuluyor.