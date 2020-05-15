Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2. el otomobil alırken paranız güvende olacak!

Kullanılmış otomobil alım satımlarında yaşanan dolandırıcılıkları önlemek amacıyla geliştirilmiş "Param Güvende" uygulaması aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu sistem sayesinde paranız alım-satım süreci boyunca aracı kurumda tutuluyor, noter satışı gerçekleştiğinde satıcıya transfer ediliyor...

Sozcu.com.tr
11:48 -
Haberler Otomotiv
2. el otomobil alırken paranız güvende olacak!

Türk Elektronik Para şirketi tarafından geliştirilen sistem 2. el otomobil ticaretindeki hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların engellenmesi için çalışıyor. Param Güvende isminde olan bu yeni sistem alıcı ve satıcının başvurusuyla birlikte aktif hâle geçiyor. Uygulamanın internet sitesinden yapılan başvuru sonrasında ticarete konu olan aracın fiyatını Param Güvende uygulamasının IBAN numarasına transfer etmesi gerekiyor.

E-ödeme başvurusu sonrası, tarafların alım-satım işlemini gerçekleştirmek için notere gitmesi ile satış süreci başlıyor. Noterde satışın gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak taşıt bedeli, satıcının hesabına gönderiliyor.

TURK Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Aziz Oral

TURK Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Aziz Oral, “Geliştirdiğimiz tüm teknolojilerle güvenli, hızlı ve kolay çözümler sunuyoruz. Param Güvende ürünümüzde de kullanıcılarımız, araç alım-satımlarında güvenilir ve düşük maliyetli bir hizmet ayrıcalığı elde ediyor.” dedi.

dolandırıcılık internet noter otomobil para transfer
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more