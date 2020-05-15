2. el otomobil alırken paranız güvende olacak!

Türk Elektronik Para şirketi tarafından geliştirilen sistem 2. el otomobil ticaretindeki hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların engellenmesi için çalışıyor. Param Güvende isminde olan bu yeni sistem alıcı ve satıcının başvurusuyla birlikte aktif hâle geçiyor. Uygulamanın internet sitesinden yapılan başvuru sonrasında ticarete konu olan aracın fiyatını Param Güvende uygulamasının IBAN numarasına transfer etmesi gerekiyor.

E-ödeme başvurusu sonrası, tarafların alım-satım işlemini gerçekleştirmek için notere gitmesi ile satış süreci başlıyor. Noterde satışın gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak taşıt bedeli, satıcının hesabına gönderiliyor.

TURK Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Aziz Oral, “Geliştirdiğimiz tüm teknolojilerle güvenli, hızlı ve kolay çözümler sunuyoruz. Param Güvende ürünümüzde de kullanıcılarımız, araç alım-satımlarında güvenilir ve düşük maliyetli bir hizmet ayrıcalığı elde ediyor.” dedi.