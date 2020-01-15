2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda olmayacak!

Dünyanın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı her yıl mart ayının ilk haftasında düzenleniyor. Fuarda özellikle spor otomobil üreticilerinin yeni modelleriyle konsept otomobiller tanıtılıyor. Avrupa kıtası için otomotiv endüstrisi anlamında en önemli organizasyonlardan biri olan Cenevre Otomobil Fuarı’na aslına bakarsanız birçok üretici katılmıyor ancak Lamborghini gibi bir markanın fuara katılmaması oldukça dikkat çekici…

Bu durumun dikkat çekici olmasının sebebi markanın en büyük rakibi olan İtalyan marka Ferrari’nin özellikle bu fuarda her yıl yeni bir model tanıtımı gerçekleştiriyor olması. Bugüne kadar Lamborghini de bu organizasyonda yeni modelini tanıtıyordu.

Bu yıl 2-15 Mart tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’na Lamborgihini, “2020 yılında müşteriler ve basın için özel etkinliklerimiz olacak ve yeni modellerimizi bu tarz sunumlarla tanıtacağız” açıklamasını yaptı ve “Bu bağlamda 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yer almayacağız” diye ekledi.

2019 yılı Cenevre Otomobil Fuarı’nda Huracan Evo Spyder modeliyle Aventador SVJ Roadster modellerini tanıtan markanın bu yıl fuara katılmayacak olması bu tarz organizasyonların markalara ne kadar büyük maliyetler yarattığını tekrar gündeme getirdi. 2019 yılı Cenevre Otomobil Fuarı’na, “DS, Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Opel ve Volvo” gibi markalar katılmamıştı.

Markanın CEO’s Stefano Domenicali, “2019 yılında gerçekleştirdiğimiz teslimatlar ve satışlar tarihimizdeki en başarılı dönemde olduğumuzu gösteriyor. Urus modelini satışları dünya genelinde 5000 adet oldu. Satışlarımızı yüzde 43 oranında artırdık ve 8 bin 205 adet araç teslimatı gerçekleştirdik.” dedi.

Markanın gerçekleştirdiği basın toplantısında Lamborghini’nin yeni otomobillerinin hibrit versiyonlarının olacağı da doğrulandı. Huracan, Aventador gibi segmentinde fark yaratan modellerin hibrit üniteye sahip olmasına ek olarak Urus modelinin de gelecekte bu teknolojiye geçeceği açıklandı.