5 yılda 80 milyon litrenin üzerinde karbon salımını sıfırladılar

Castrol ve Ford, uluslararası arenada bir asrı aşkın güçlü iş birliği ile tüketicilerinin önceliklerini merkeze alıyor.

Castrol ve Ford'un ortak mühendislik çalışmalarının sonucunda pek çok yeni teknoloji ve çevre dostu ürünün geliştirilmesine katkı sağlandığının altını çizen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, “Castrol ve Ford Global olarak ortak mühendislik çalışmalarıyla geliştirdiğimiz yakıt ekonomisini destekleyen, karbon nötr sertifikalı Castrol MAGNATEC ürünlerimiz portföyümüz içinde bulunuyor. Ortak mühendisliğin sonucu olan bu ürünler hem ilk dolum yağı olarak hem de servislerde binek ve ticari araç kullanıcılarına sunuluyor. Üretimden ilk dolum hatlarına ve ardından satış sonrasına dek yaptığımız iş birliği ile hem sürdürülebilirliğe hem de kullanıcılarımıza fayda sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Ford Otosan Satış, Pazarlama ve Servis'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Ford ile Castrol'ün bir asrı aşkın süredir yürüttüğü global iş birliği kapsamında, iki firma mühendisleri araçlarımıza en uygun yağı üretmek için çalışmalar yürütüyor. Bu ortak çalışmaların sonucu olarak geliştirilen yağlar Ford araçların performans ve verimliliğini artırıyor” şeklinde konuştu.

Ford araçlarına özel geliştirilmiş ve ilk dolum yağı olarak da kullanılan Castrol madeni yağları, Castrol tarafından yürütülen karbon nötrleme programı ile 2015 yılı başından bugüne kadar 83 milyon litre karbon salımını nötrlemiş durumda. Bu rakam; her yıl ortalama 15 bin km yapan, yaklaşık 20 bin benzinli aracın ürettiği karbon salım miktarına eşdeğer.