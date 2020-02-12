Açık artırmada satılan en pahalı otomobiller!

10- 2002 Ferrari F2002 Formula 1 Yarış Otomobili (6,643,750 dolar)

Klasik otomobil satıcısı bir firmanın Abu Dhabi’de düzenlediği organizasyonda Michael Schumacher’in San Marino, Avusturya ve Fransa GP’lerini 2002 sezonunda kazandığı otomobil.

9- 1958 Ferrari 250 GT Series I Cabriolet (6,800,000 dolar)

Monterey’de düzenlenen Gooding & Company açık artırmasında camla kaplı ön farlara sahip olan versiyonlu 1958 model Ferrari 250 GT Series I Cabriolet 6.8 milyon dolara alıcı bulmuştu. V12 motorlu bu otomobil Pininfarina tarafından tasarlanan en önemli modellerden biri.

8. 2017 Pagani Zonda Aether (6,812,500 dolar)

Schumacher’in Abu Dhabi’de yapılan açık artırmada satılan 2002 F1 aracından daha pahalı olan 2017 model Pagani Zonda Aether dünyadaki en pahalı Pagani otomobili olma unvanına sahip. Bu Pagani otomobili 760 Serisi’nin daha da geliştirilmiş bir versiyonu. Açık artırma öncesinde satıcı otomobile 4.5 milyon dolar değer biçmiş ama 6.821.500 milyon dolara kadar fiyatı yükselmiş.

7. 1963 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta (7,595,000 dolar)

İlk kısa aks mesafesi olan Ferrari 250 GT, Lusso modelinin Scagletti tarafından geç üretilen bir modelidir. 166 adet kısa aks mesafeli olarak üretilen otomobil daha geniş ön cama, deriyle kaplı ön konsola ve daha rahat koltuklara sahip. Sadece 96 adet çelik gövdeli Lusso SWB modeli üretilmiş.

6- 1965 Ford GT40 Roadster Prototype (7,650,000 dolar)

GT40 Roadster Prototipi, 2019 yılında açık artırmada satılan en pahalı Amerikan otomobili olma özelliğine sahip. Bu otomobil toplamda üretilen 12 GT40 Prototipi’nin 8 adet olan Roadster versiyonunun ilki olma özelliğine sahip. Ayrıca bu model 5 yol aracından da biri. Carroll Shelby, Ken Miles, Jim Clark, Sir John Whitmore ve Dickie Atwood tarafından kullanılmış. Monterey’de RM Sotheby tarafından 7.65 milyon dolara satıldı.

5- 1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta (8,145,000 dolar)

Listedeki ikinci 250 GT SWB yani kısa aks mesafeli Ferrari olan otomobil ilkinden daha pahalı bir ücrete sahibini bulmuş. 2016’da Pebble Beach’te 9 milyon dolarlık teklif almasına rağmen bunun altında bir fiyata 8.145 milyon dolara satıldı. Tamamen Ferrari tarafından restore edilen otomobilin sertifikası ve kullanma kılavuzu gibi en önemli ekstraları da mevcut.

4- 2014 Lamborghini Veneno Roadster (8,337,182 dolar)

Sadece 9 adet üretilen bu otomobil Ekvator Ginesi’nin Cumhurbaşkanı’nın oğlunun otomobili ve bu otomobil İsviçreli otoriteler tarafından ele geçirildi. Otomobil ilk etapta üretildiğinde 3.3 milyon dolara satıldı. Bu otomobil ise Cenevre’ye 8.337.182 milyon dolara satıldı.

3- 1958 Ferrari 250 GT LWB California Spider (9,905,000 dolar)

Toplamda 50 adet üretilen uzun şaseli Ferrari 250 GT California Spider’ın 11.’si olan bu otomobil, fabrikadan üzeri kapalı farlarla sipariş edilmiş. 1960 yılında Florida merkezki SCCA etkinliklerinde yarışan bu otomobil Gooding Pebble Beach’teki açık artırmada 9.905 milyon dolara satıldı.

2. 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta (18,563,605 dolar)

Listedeki en eski otomobil olan 1939 model Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta, elegan tasarımı ve 2. Dünya Savaşı öncesinde üretilmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 2.9 litrelik düz sıralı 8 silindirli motoru sahip olan otomobil 2019 yılında Artcurial Paris Retromobile açık artırmasında 18 milyın 563 bin 605 milyon dolara satıldı. Ancak bir diğer Alfa olan Lungo Spyder’ın 19.8 milyon dolarlık 2016 rekorunu geçemedi.

1. 1994 McLaren F1 LM-Specification (19,805,000 dolar)

Listedeki en pahalı otomobil olma unvanına sahip olan araç 19 milyon 805 bin dolara alıcı bulmuş 1994 model McLaren F1 LM-Specification. Bu otomobil toplamda 64 adet üretilen McLaren F1’den daha farklı bu yüzden LM-Specification durumunda olan sadece 2 adet otomobil var. 680 beygir güç üreten motora sahip olan bu araç, ekstra aero dinamik unsurlara, yeni farlara ve yarış ayarlı süspansiyonlara sahip. Otomobil açık artırmada şaşırtıcı bir biçimde 5 dakika içinde 19 milyon 805 bin dolarlık 4 teklif aldı. Bu durum 1960’lardan sonra açık artırmada satılan en pahalı otomobil olduğu anlamına geliyor.