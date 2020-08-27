Audi Çin’de otonom sürüşlere başlayacak!

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Haiheng bölgesinde sürücüsüz araçlar için ideal olan yollar bulunuyor. VW Grubu Çin yöneticisi Weiming Soh, ” Bu Çin’deki otomotiv, elektrik ve dijitaj dünyaları tüketicilerin yararına çalışmasını sağlayacak ilk pilot projemizdir.” dedi. Autonews’un haberine göre Soh, bu projenin başka şehirlerde de uygulanabileceğini belirtti. Ancak herhangi bir süreden bahsetmedi.

Audi’nin testlerini gerçekleştirdiği bölge yeni çağ otomobil üreticisi iseniz bulunmanız gereken lokasyonlardan biri olarak gösteriliyor. Nio markası Nissan’dan 1 milyar dolarlık yatırım alarak bu bölgede bir fabrikaya sahip. Ancak Volkswagen ve JAC Motor ilişkisi de bu şehri önemli kılıyor.

Çin otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi için kritik bir pazar haline geldi ve ülkenin teknoloji alanındaki Baidu gibi en büyük isimlerine ev sahipliği yapıyor.