Avrupa elektrikli otomobil satışlarında vites yükseltti

İngiltere hükümetinin dün yaptığı açıklama ile 2030 yılında içten yanmalı motorlu, yeni otomobil satışlarını durduracak olması ve Almanya’nın elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonlarını dört yıllık uzatması durumun geleceğiyle alakalı fikir veriyor. Ayrıca hükümetlerin otomobil şirketlerinin pilleri benimsemesini sağlamak için uyguladığı yeni yöntemlerde bulunuyor.

Avrupalı devletlerin uyguladığı bu düzenleyici baskı elektrikli otomobillerin Avrupa pazarındaki toplam sayısının, dünyadaki diğer pazarlara göre daha yüksek olmasına yardımcı oldu.

Avrupa otomotiv sektörü, ekim ayında yaşanan ve kasım ayında da yaşanması olası olan satışların daralması sebebiyle teşvik ve destekler için devletten yardım istiyor. Elektrikli otomobillerin yüksek maliyetleri gün geçtikçe azalırken, benzin ve dizel araçlarla fiyat paritesine ulaşmaktan hâlâ uzak olduğu da belirtiliyor.

BloombergNEF’in gelişmiş ulaşım sorumlusu Colin McKerracher, “Uzun vadede, Avrupa’da içten yanmalı motor günleri sayılı. Politika arz tarafını yönlendirirken, bu araçlar için de gerçek bir talep var. EV satın alan insanlar onları seviyor.” dedi.

Avrupa’nın elektrikli araç satış ivmesini artıran siyasi destekler, tedarikçilerin yıllardır yapmakta isteksiz davrandıkları batarya üretim yatırımlarını da çekmeye başlıyor. Çinli SVolt Energy Technology Co., Salı günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda Almanya’da bir fabrika açarak daha büyük meslektaşı Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)’ye katılacağını söyledi. Tesla Inc. hücre tedarikçisi Panasonic Corp. ayrıca Norveç’te bir pil işi başlatabilir.

BMW AG ayrıca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Münih’teki ana fabrikasına bir elektrikli otomobil grubu eklemek için 400 milyon euro (475 milyon $) harcayacağını söyledi. 2022’nin sonunda, Alman fabrikalarının her biri en az bir tam elektrikli araç modeli üretecek.

ALMAN DEVLETİNDEN 5 MİLYAR EUROLUK TEKLİF

Birleşik Krallık, benzinli ve dizel otomobil yasağını on yıl içinde artırırken, “Yeşil Endüstri” devrimini teşvik etmeye yönelik 10 maddelik planı tamamen yasaklayıcı bir yaklaşım benimsemiyor. Başbakan Boris Johnson, şarj altyapısı, elektrikli araç geliştirme ve üretimi için yaklaşık 2,4 milyar pound (3,2 milyar dolar) sübvansiyon ve destek açıkladı.

Bu destek miktarı, sektörü saran Brexit belirsizliklerini ancak kısmen telafi edecek ve Almanya’nın yardımına kıyasla sönük kalacak. Şansölye Angela Merkel’in hükümeti, corona virüsü krizinin üstesinden gelmek ve elektrikli arabalara yatırım yapmak için otomobil üreticilerine ve tedarikçilere 5 milyar euro teklif ediyor.

ALMAN VE İNGİLİZ HÜKÜMETLERİ DESTEKLERİ

Alman devleti otomotiv endüstrisine destek olmak için elektrikli otomobil üretimini genişletme adına 1 milyar euro destek verecek. Ayrıca 1 milyar euroluk bir destekte kamyon hurda teşviki için verecek. Alman devletinden bir milyar euroluk bir destekte teknolojik yatırımlar için olacak. Son olarak 2 milyar euroluk bir destekte tedarikçilerin üretim hatlarını uyarlamalarına yardımcı olmak için teşvik sağlanacak.

İngiltere ise 1.3 milyar sterlinlik bir harcama şarj altyapısına ayıracak. 582 milyon sterlin ise sıfır ya da düşük emisyonlu araç satın almak isteyenlere destek verilecek. Neredeyse 500 milyon sterlinlik bir destek ise elektrikli otomobil pilleri üretimi için verilecek.

Sektörün diğer isimleri ise daha az iyimserlikle EV satışlarına ve teşviklere yaklaşıyor. Motor İmalatçıları ve Tüccarlar Derneği (SMMT)’nin CEO’su Mike Hawes, elektrikli araçların Birleşik Krallık’taki satışların yalnızca yüzde 5’ini oluşturduğunu, yasaklayıcı maliyetler ve talebi geri çeken şarj altyapısının yetersiz olduğunu söyledi.

Hawes, Bloomberg TV ile yaptığı röportajda, “Müşterilerle, sürücülerle yaptığımız tüm konuşmalar, tek endişe duydukları şeyin şarj olup olmadığıyla ilgili” dedi.

Otomobil üreticileri, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki on yıl için daha katı emisyon limitleri belirleme planlarını yayınlaması ve sonrasında bu katı planın geri çekilmesi işleri biraz daha değiştirdi. Karbondioksit emisyonları daha önceden 1990 yılındaki emisyon değerlerinin yüzde 40’a kadar azaltılmasıydı. AB Komisyonu’nun yeni hedefi ise bu değeri yüzde 55 seviyesine düşürmek. Bunun içinde içten yanmalı motorların kademeli olarak devre dışı bırakmak gerekiyor.

Tesla Model 3, VW ID.3 ve Renault Zoe dahil olmak üzere Avrupa’da satılan elektrikli modeller bir miktar başarı elde ederken, İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, I-Pace elektrikli crossover’ı ile daha fazla çekiş elde etmek için mücadele etti ve biraz daha bu modellerin dışında kaldı. Elektrikli ve plug-in hibrit otomobiller, geçen çeyrekte toplam otomobil satışlarının sadece yüzde 6’sını oluşturdu.

BMW CEO’su Oliver Zipse çarşamba günü yaptığı açıklamada, “İçten yanmalı motoru savunmak bizim işimiz değil. Biz müşteri ne satın almak isterse onu yapacağız” dedi.