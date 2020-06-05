Bentley’den rekor işten çıkartma!

Volkswagen markasının çatısı altında bulunana İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, 1000 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Markanın ilk etapta gönüllü olarak işten ayrılmak isteyen çalışanlarıyla yollarını ayıracağı söyleniyor.

Geçen ay marka patronu Adrian Hallmark, “Çalışanları ilk çeyrekte izne çıkarttık ve yılın bir diğer çeyrek döneminde tekrar işe çağırıyoruz.” dedi. Bentley corona virüsü yüzünden üretime ara vermiş tekrar üretime yarı kapasitede başlamıştı.

Lüks üretici 2019 yılında dünya çapındaki satış adetlerini yüzde 5 arttırarak 11 bin adet otomobil satışı gerçekleştirmişti.