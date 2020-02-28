Cenevre Otomobil Fuarı ‘risk’ altında!

5-15 Mart tarihleri arasında kapılarını otomobil severlere açacak olan, otomotiv dünyasının en önemli organizasyonlarından biri Cenevre Otomobil Fuarı (GIMS) bu yıl Corona virüsü gölgesi altında gerçekleşecek gibi gözüküyor.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine sıçrayan virüs, Avrupayı da tehdit ediyor. Özellikle son günlerde İtalya’da görülen hastalık etkileri mart ayının ilk günlerinde düzenlenmesi planlanan Cenevre Otomobil Fuarı’nı da etkileyecek gibi duruyor. Corona virüsü Barselona’da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi’nin ertelenmesine sebep olmuştu. Ardından Çin, Şangay’da Nisan ayında düzenlenecek olan otomobil fuarını ileri bir tarihe ertelemişti.

Organizatörlerin açıklamalarına göre şimdilik herhangi bir otomobil markası katılımını iptal etmedi. Ancak bazı markalardan gelen “yönetici katılmama” haberleri kafalarda soru işareti yaratmaya yetti bile.

Dün Ferrari’nin CEO’su Louis Camilleri’nin organizasyona katılımının gerçekleşmeyeceğini marka sözcüsü açıkladı. Marka, bu iptalin Corona virüsünden daha uzun zaman önce planlandığını ve Cenevre’ye “Pazarlama, teknoloji ve tasarım” birimlerinin üst düzey yöneticilerinin geleceğini belirtti.

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Ferrari’nin arından Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı’na sadece “kritik pozisyondaki yöneticileri” görevlendireceğini açıkladı. Sadece üst düzey Avrupalı yöneticilerin ve halkla ilişkiler personelinin fuara katılacağı belirtildi. Sadece ulusal pazarları temsil eden personelin geride kalacağı belirtildi.

Automobile Woche fuarda yeni Golf modelinin en hızlı versiyonlarını görücüye çıkaracak olan Volkswagen için katılımcı kontenjanını düşürdüğünü belirtti.

Çinli otomobil üreticisi Aiways ise Cenevre Otomobil Fuarı’nda U6ion isimli elektrikli crossover modelini tanıtacaktı ancak yaşanan üretim aksaması gelişmelerinden dolayı bu modeli zamanında İsviçre’ye gönderemeyeceğini açıkladı.

Aiways Avrupa’da satmayı planladığı üretimi hazır olan U5 modeliyle alakalı ise şovda yer alacaklarını belirtti. U5 Avrupalı müşterileriyle Ağustos ayında buluşacak.

Birçok otomobil markasına fren sistemi üreten Brembo’nun CEO’su fuara Corona virüsü yüzünden katılmayacağını açıkladı. Marka merkezi Corona virüsünün en kötü derecede etkilediği Lombardia bölgesinde bulunuyor.

Ses ve infotainment sistemleri üreticisi Harman ve Samsung Cenevre’de olmayacaklarını açıkladılar.

Fuar organizastörü olan Palexpo, fuarın iptal olup olmayacağıyla alakalı Cenevre Kantonu’ndan haber beklediğini, “Önerileri bekliyoruz biz zincirin son halkasıyız.” şeklinde açıkladı.