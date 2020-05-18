Dyson neden otomobil üretmeyecek?

İki elektrik motoruna sahip olacağı söylenen otomobil 536 beygir güç üretecekti. Aracın Dyson tarafından verilen teknik bilgileri arasında ise 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 4.8 saniye diye bir bilgi de vardı. Ayrıca Dyson markasının üreteceği SUV’nin 1000 km’nin üzerinde menzile sahip olacağı da söyleniyordu…

Sunday Times’ın James Dyson ile yaptığı röportajında markanın BMW, Mercedes ve Audi gibi premium otomobil markası olacağı belirtilmişti. “2014 yılında çalışmalara başladık. İyi bir teknolojimiz ve çok verimli motor, uzun menzilimiz vardı. Bu uygulanabilirdi. Ama elektrikli otomobil üreten markaların kayıplarını gördük. Bu durum bizim için çok riskli.” açıklaması geldi.

Diğer markaların bu kârsız olan elektrikli otomobilleri satmasının sebebi ise AB komisyonunun belirlediği CO2 emisyon limitlerini yakalamak. “Bizim bir filomuz yok ve biz üreteceğimiz her otomobilden kâr etmeliyiz. Eğer yaparsak tüm şirketi tehlikeye atacaktık bu çok riskliydi.” açıklaması da James Dyson tarafından yapıldı.

Dyson otomobil üretiminden vazgeçtiğini ve bunun sebeplerini maliyet ve karlılık açısından riskli olduğuna işaret ederek belirtti. Ancak firma ürettiği bataryaları başka otomobil üreticilerine pazarlayabileceğini de belirtti. “Diğer insanlar katı halde olan bataryalar geliştiriyor. Biz bu konuda ilk olabiliriz. Eğer bu teknolojimiz diğerleri için kullanışlı ve mantıklı olursa bu bizim için iyi bir seçenek olabilir.” denildi.

Firma orijinal olarak katı halde batarya geliştirmesine otomobil işinden önce başlamış ve otomobil üreteceğiz dedikten sonra lityum iyon batarya üzerine çalışmalarına devam etmişti. 2015 yılında Sakti3 isminde bir solid-state batarya üreticisi satın almıştı. Dyson hâlâ bu teknoloji üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Dyson, otomobil geliştirmesi için çalışan 500 kişinin şirket içinde farklı departmanlarda iş bulduklarını da açıkladı.