Ekim ayında da rekor geldi

Zorlu geçen 2020 yılının yarısından sonra otomotiv sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayında kırılan satış rekorunun ardından ekim ayında da otomotiv sektörü bir satış rekoru daha kırdı.

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2020 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 78,1 oranında arttı ve 588 bin 354 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 73,1 oranında artarak 465.031 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123.323 adede ulaştı.

EKİM AYINDAKİ ARTIŞ YÜZDE OTOMOBİLDE YÜZDE 93 HTA’DA YÜZDE 102.6

2020 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ekim ayına göre yüzde 93,0 artarak 94.733 adet oldu. 2020 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artarak 76.341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 102,6 artarak 18.392 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,0 arttı.