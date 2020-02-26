Elektrikli ve hibrit otobüslere özel…

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon, şehir içi elektrikli ve hibrit otobüs filoları için geliştirdiği aracın tüm akslarında kullanabilen “MC:01 e-URBAN” serisiyle artırılmış konfor, düzenli aşınma ve maksimum güvenlik vadediyor.

DÖNME DİRENCİNDE YÜZDE 10 AZALMA VAR!

Özellikle ağırlığı yüksek olan ticari araç gibi vasıtaların lastiklerinin homojen bir biçimde aşınması için dönme direnci çok önemli bir nokta. Yeni taban hammaddesi sayesinde MC-01 e-URBAN, üçlü sandviç kuşaklarıyla; artırılmış düzenli aşınma ve daha uzun lastik ömrünün yanı sıra kaplanabilir olması ve üstün direksiyon hakimiyeti ile güvenlik ve performansı bir arada sunuyor.

Serinin bir önceki versiyonuna göre yakıt verimliliği ve CO2 emisyonlarında da önemli bir iyileştirme sağlanırken, dönme direncinde de %10’luk bir azalma gerçekleşti. Aynı zamanda daha konforlu bir sürüş deneyimi sunan seri, düşük gürültü seviyesi (69dB) ile de rakiplerine kıyasla üstünlük sağlıyor.

TUTUNMA KABİLİYETİ DE DAHA YÜKSEK

Yüksek silikalı hamur içeriğiyle ıslak zeminlerde maksimum tutunma gerçekleştirebilen lastikler, daha düşük dönme direnci ve yapısal bütünlük için düşük ısı oluşturan yapısıyla en düşük sıcaklıklarda dahi tutunma ve performanstan ödün vermiyor. Pirelli patentli altıgen topuk teli tasarım ise daha kolay montaj için yüksek esneklik ve kolay kaplanabilirliği bir arada sunuyor.

Yeni seri ile birlikte lastiklerin taşıma kapasitesi 7.7 tondan 8.1 tona çıkartılmış. Dönme yani yuvarlanma direnci azaltılmış ve etiket değeri bir sınıf yükseltilerek C’den B’ye çıkmış. Yenilenen hamuru sayesinde de lastik ömrü bir önceki jenerasyona göre daha uzun olarak test edilmiş. Seri ayrıca, tüm mevsimlerde yüksek güvenlik sağlayan, ulusal kış lastiği yasaları ile uyumlu “3PMSF” etiketine sahip bulunuyor.