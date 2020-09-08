En çok Volkswagen marka otomobil baktık

Sahibinden internet sitesi araç ilanlarına ait ağustos ayı verilerini açıkladı. Rapora göre Ağustos ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi, SUV & Pick-up, Motosiklet ve Ticari Araçlar ilanları takip etti.

İstatistikler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise hangi markada ziyaretçilerin en çok zaman geçirdiğiydi. Buna göre sırasıyla ilan bakanlar Ağustos ayında Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 44 saniye oldu.

En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Ford ve Fiat olurken model sıralamasında ise Opel – Astra, Renault -Clio, Volkswagen – Passat, Ford – Focus ve Renault – Megane öne çıktı. En çok ilanı verilen Arazi, SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu.

Sahibinden internet sitesi Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan; “Pandemi döneminde sosyal mesafe kavramının hayatımıza girmesiyle birlikte insanlar yalnız seyahat edebilmek için otomobil satın almaya yöneldi. Aynı zamanda haziran ayı ile birlikte kamu bankalarının araç alıcılarını desteklemek için hayata geçirdiği kredi destek paketleri, pandemi döneminde biriken talebin canlanması ve her sene olduğu gibi yaz aylarındaki mevsimsel etki ile birlikte otomobil sektörü hareketlendi. Haziran-temmuz ve ağustos ayları ikinci el araç ticaretinin çok yoğun yaşandığı bir dönem oldu. Bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz.” dedi.