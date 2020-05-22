Fransa Maliye Bakanı Le Maire: Renault yardım alamazsa yok olabilir

Reuters’ın haberine göre Renault’ya krizi atlatması için 5 milyar euro (5.5 milyar dolar) kredi sağlamayı gözden geçiren Fransız Bakan Le Maire, şirketin geleceğinin tehlikede olduğunu açıkladı. Bakan, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Evet, Renault yok olabilir” ifadelerini kullandı.

“REKABETÇİ OLMASI GEREKİR”

Bakan, Renault’nun Fransa’nın Flins bölgesindeki üretim merkezinin kapatılamayacağını ve şirketin Fransa’da olabildiğince fazla çalışanı koruması gerektiğini ancak aynı zamanda kendisini koşullara adapte edip rekabetçi olması gerektiğini dile getirdi.

Bbc Türkçe’de yer alan habere göre, Renault, Bakan’ın “Evet, Renault yok olabilir” sözlerine yönelik bir açıklama yapmadı.

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