Tam 3 yıl sürecek 15 bin kişiyi ilgilendiriyor…

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını global ekonomiyi de vurdu. Fransız otomotiv devi Renault, basına yaptığı yazılı açıklamada dünya çapında 15 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde otomotiv sektörüne yaklaşık 8 milyar euro destek sağlayacağını açıklamıştı. Buna rağmen Renault Grup bugün yaptığı basın açıklamasında sabit maliyetlerin azaltılmasına yönelik taslak plan hazırladığını duyurdu! Renault hazırladığı bu plan çerçevesinde, 3 yıllık bir süre içinde 2 milyar euro tutarında sabit giderini azaltmayı planlıyor.

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İŞTEN ÇIKARMALAR 3 YIL SÜRECEK!

Plan doğrultusunda 3 yıllık bir süre içinde Fransa'da 4 bin 600 kişi, dünya genelinde de 10 bin kişi olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin kişi işten çıkartılacak. Sabit giderlerin azaltılmasına yönelik taslak planın maliyeti yaklaşık 1.2 milyar euro olduğu belirtildi.

Markanın geçici olarak CEO’luk görevini üstlenen Clotilde Delbos, “Son yıllarda çok fazla yatırım yaptık ve harcamalarımız çok fazlaydı. Satışlar açısından çok büyük düşünerek böyle bir karar aldık.” açıklamasında bulundu.

Firma üretim kapasitesini 2024 yılına kadar 4 milyondan 3.3 milyon adede düşürmeyi planlıyor. Ayrıca Romanya gibi ülkelerdeki üretim genişleme hareketini de durdurdular.

(DHA-Reuters)