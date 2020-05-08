Garanti sürelerini haziran sonuna kadar uzattılar!

Tofaş, tüm servis noktalarında Fiat, Alfa Romeo, Jeep markalı araç sahipleri için model yılı veya kilometre gözetmeksizin ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başlamıştı. Şirket, satış sonrası hizmetlerine garanti ve bakım sürelerini esneterek bir yenisini daha ekledi.

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin; yaşanan zorlu günlerde devreye alınan yeni hizmetle bu kez de araç bakım sürelerini 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnettiklerini belirtti. Şahin, “Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahiplerinin garanti sürelerini uzatan ve bakım dönemlerinde esneklik sağlayan kampanyamızda 15 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında garanti süresi dolan araçların garantilerini 30 Haziran tarihine kadar uzattık. Uygulama kapsamında ayrıca, Mart ve Nisan aylarında bakım zamanı gelen araçların bakımlarında da toplamda 3 ay veya 3 bin kilometre esneklik de sağlayacağız” şeklinde konuştu.