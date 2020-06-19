Hem popüler hem tehlikeli

ABD Yol Güvenliği Enstitüsü'nün (IIHS) araştırmasına göre SUV ve crossover gövde tipli araçlar yayalara karşı geleneksel otomobillere göre daha ölümcül.

Amerika’da yapılan araştırma Michigan’da 3 farklı halka açık alanda, 79 kaza datasıyla gerçekleştirilmiş. Bu araştırma sonucunda SUV araçlar 30 km/s hızla bir yaya çarptığında bile çok ciddi yaralanmalara sebep verebiliyor.

20-63 km/s hız aralığında yapılan kazalarda yayaların yüzde 30’u ölümcül sonuçlarla karşılaşırken bu hız aralığında geleneksel otomobillerin karıştığı kazalarda yayaların yüzde 23’ü ölümcül sonuçlarla karşılaşıyor.

64 km/s ve üzeri hızlarda ise SUV’lerin karıştığı kazalarda yayaların yüzde 100’ü hayatını kaybediyor. Geleneksel otomobillerle bu kazaları kıyaslandığında ise yüzde 54’lük bir oran söz konusu…

IIHS’nin yaptığı çalışmanın başında olan yazarı Sam Monfort konuyla alakalı, “ABD’de satılan araçların çoğu SUV ve bu araçlar gövde tipleri itibariyle daha iri ve büyük bir yapıya sahipler. Bu tasarım durumu yayalara karşı onları daha ölümcül hâle getiren etkenlerden biri.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yapılan bu çalışma ayrıca geleneksel tasarıma sahip olan SUV’lerin burun kısımlarının yüksek ve daha büyük olmasından dolayı yaya vücuduna etkisinin fazla olduğunu da ortaya koymuş. Köşeli ve dik tasarımlı olan SUV araçlara nazaran daha yumuşak ve geleneksel otomobillere yakın tasarlanmış SUV modelleri yayalara daha az zarar veriyor.

IIHS Baş Araştırmacılarından olan Beckt Mueller ise araştırmanın sonucuyla alakalı olarak, “Araştırma sonucunda bulduklarımız, otomobil üreticilerinin tasarım konusunda ciddi değişiklikler yapmalarının gerektiğini bize gösteriyor. Özellikle yollardaki araçların çoğunun SUV olduğunu düşünürsek durumun önemi daha fazla ortaya çıkıyor.” dedi.