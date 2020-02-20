Honda 2 yeni modelini birden tanıttı!

Honda, 20 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Motobike İstanbul'da iki teker tutkunlarını heyecanla beklenen CBR1000RR-R Fireblade SP ile Africa Twin modelleri ile buluşturuyor.

CBR1000RR-R Fireblade SP ile bugüne kadar Dakar Rallisi'nde aldığı kupalarla performansını tescilleyen Africa Twin'in 3'üncü nesli için fuarda düzenlenen lansmanda Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, 2020 yılında üstün performans deneyimleri sunacaklarını söyledi. Konuşmasında Honda Motosiklet'in satış rakamlarını da değerlendiren Kılıçer, Türkiye'deki toplam motosiklet pazarı geçen yıla göre yüzde 14 düşüş gösterirken Honda olarak 2018 rakamlarını koruduklarını, 24 bin 228 adetlik motosiklet satışıyla birlikte elde edilen yüzde 23'lük pazar payı ile Honda Motosiklet'in tarihindeki en yüksek pazar payını elde ettiğini açıkladı.

Bülent Kılıçer, 2019 yılında satılan her 4 motosikletten birinin Honda olduğunu söyledi. Kılıçer ayrıca “Global motosiklet satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artırarak 20 milyonun üzerinde tamamladık. Yine aynı dönem içerisinde Honda olarak 400 milyonuncu motosikletimizi satarak ulaşılması çok güç bir kilometre taşını geride bıraktık. Bu gücü arkamıza alarak 2020'de de büyük başarılara imza atacağız. Yılsonunda Türkiye'de liderliği bırakmadan pazar payımızı yüzde 25'e ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.